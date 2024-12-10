Çiğli Belediyesi, Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşertme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşertme Çalışmalarını Sürdürüyor

Çiğli Belediyesi, Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından, zarar gören ağaçların kurtarılması ve doğanın yeniden canlanması için kapsamlı bir kurtarma planı uygulamakta. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen alanlarda titizlikle budama ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

10.12.2024 13:36
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Karşıyaka'da başlayarak Çiğli'yi de etkisi altına alan orman yangınının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangından zarar gören ağaçların kurtarılması ve doğanın yeniden canlanması için kapsamlı bir kurtarma planı uygulamaya konuldu.

Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Karşıyaka'da başlayarak Çiğli'yi de etkisi altına alan orman yangınının yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Evka 6 Mahallesi'nde ormanlık alanda yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangında zarar gören ağaçların kurtarılması için budama ve güçlendirme işlemleri devam ediyor.

Güçlendirme çalışmaları gerçekleşiyor

Ekipler, yanan ağaçların zarar görmüş kısımlarını budayarak sağlıklı fidanlardan uzaklaştırıyor. Ağaçların kışı rahat geçirebilmesi ve ilkbaharda güçlü bir şekilde yeşerebilmesi için uygun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalı grubu bitkiler de diplerinden kesilerek ilkbaharda yeniden sürgün vermeleri sağlanıyor. Yanan ağaçların aşırı güneşe maruz kalmaması için gerekli koruyucu önlemler alınarak doğal denge gözetiliyor.

"Doğayı yeniden yeşertmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Vatandaşlara çevreyi koruma ve doğaya katkı sağlama çağrısında bulunan Başkan Yıldız, "Yangın, hepimizin yüreğini dağladı. Çiğli'mizin ormanlık alanlarında oluşan tahribatı görmek hepimizi derinden etkiledi. Ancak biz, doğaya olan borcumuzu ödemek ve bu güzel toprakları yeniden yeşertmek için kararlıyız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, yangından etkilenen alanlarda titizlikle çalışmalar yürütüyor. Yanan ağaçların zarar görmüş kısımları temizleniyor Ayrıca fidanlarımızın kışı rahat bir şekilde geçirmesi için kök güçlendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Çalı bitkilerimizi de yeniden canlandırmak için gereken önlemleri alıyoruz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak bölge eski canlılığına kavuşacak. Öte yandan bu süreç, sadece belediyemizin değil, tüm vatandaşlarımızın da katkısıyla başarıya ulaşabilir. Hep birlikte el ele verirsek bu toprakları yeniden yeşertebiliriz. Çevremizi korumak, geleceğimize yeşil bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. İnanıyorum ki doğa, bizim bu çabalarımıza güçlü bir şekilde yanıt verecek ve yeniden hayat bulacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi, Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşertme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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