Çiğli Belediyesi'nden 14 Noktada İftarı Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli Belediyesi'nden 14 Noktada İftarı Programı

21.02.2026 11:10  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği iftar programları, 23 Şubat'ta başlayarak 14 farklı noktada gerçekleşecek. Ramazan bereketinin paylaşılacağı bu etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

(İZMİR) - Çiğli genelinde 23 Şubat'ta başlayacak iftar programları kapsamında 14 farklı noktada binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

Çiğli'de Ramazan bereketi 14 farklı noktada kurulacak iftar sofralarında paylaşılacak. Çiğli Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek buluşmalardan biri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. İftar programları 23 Şubat Pazartesi günü Pelikan Sosyal Tesisi'nde başlayacak. Ardından 26 Şubat Perşembe günü Alyans (Ares) Düğün Salonu'nda devam edecek buluşmalar; 1 Mart Pazar günü Evka 2 Pazar Yeri'nde, 2 Mart Pazartesi günü Çiğli Merkez Kent Lokantası'nda ve 4 Mart Çarşamba günü Evka 5 İş Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İftar sofraları 6 Mart Cuma günü Elit Düğün Salonu'nda, 9 Mart Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda, 10 Mart Salı günü Denge Koleji'nde, 11 Mart Çarşamba günü Balatçık Kent Lokantası'nda, 12 Mart Perşembe günü Bakırcılar Düğün Salonu'nda ve 13 Mart Cuma günü Egekent Pazar Yeri'nde kurulacak. Program, 16 Mart Pazartesi günü Kasaplar Meydanı'nda Kadir Gecesi özel iftar programıyla devam edecek; 17 Mart Salı günü Sasallı Düğün Salonu ve 18 Mart Çarşamba günü Yakakent Pazar Yeri'nde düzenlenecek iftarlarla tamamlanacak.

"Ramazanın gerçek anlamı birlikte olmak ve paylaşmak"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek, birlik ve beraberliği güçlendirecek bu sofralara tüm vatandaşları davet etti. Yıldız, "İlçemizin dört bir yanında kuracağımız iftar sofraları, gönüllerin birleştiği, komşuluk bağlarının pekiştiği, dostlukların güçlendiği buluşmalar olacak. Ramazan'ın bereketini, sevgisini ve huzurunu hep birlikte hissedeceğiz. Bu sofralarda hiçbir ayrım gözetmeden, gençlerimizden büyüklerimize, kadınlardan, çocuklarımıza kadar tüm hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki ramazanın gerçek anlamı, birlikte olmak ve paylaşmaktır" dedi

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden 14 Noktada İftarı Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:37:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi'nden 14 Noktada İftarı Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.