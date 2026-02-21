Çiğli Belediyesi'nden 14 Noktada İftarı Programı

(İZMİR) - Çiğli genelinde 23 Şubat'ta başlayacak iftar programları kapsamında 14 farklı noktada binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

Çiğli'de Ramazan bereketi 14 farklı noktada kurulacak iftar sofralarında paylaşılacak. Çiğli Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek buluşmalardan biri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. İftar programları 23 Şubat Pazartesi günü Pelikan Sosyal Tesisi'nde başlayacak. Ardından 26 Şubat Perşembe günü Alyans (Ares) Düğün Salonu'nda devam edecek buluşmalar; 1 Mart Pazar günü Evka 2 Pazar Yeri'nde, 2 Mart Pazartesi günü Çiğli Merkez Kent Lokantası'nda ve 4 Mart Çarşamba günü Evka 5 İş Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İftar sofraları 6 Mart Cuma günü Elit Düğün Salonu'nda, 9 Mart Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda, 10 Mart Salı günü Denge Koleji'nde, 11 Mart Çarşamba günü Balatçık Kent Lokantası'nda, 12 Mart Perşembe günü Bakırcılar Düğün Salonu'nda ve 13 Mart Cuma günü Egekent Pazar Yeri'nde kurulacak. Program, 16 Mart Pazartesi günü Kasaplar Meydanı'nda Kadir Gecesi özel iftar programıyla devam edecek; 17 Mart Salı günü Sasallı Düğün Salonu ve 18 Mart Çarşamba günü Yakakent Pazar Yeri'nde düzenlenecek iftarlarla tamamlanacak.

"Ramazanın gerçek anlamı birlikte olmak ve paylaşmak"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek, birlik ve beraberliği güçlendirecek bu sofralara tüm vatandaşları davet etti. Yıldız, "İlçemizin dört bir yanında kuracağımız iftar sofraları, gönüllerin birleştiği, komşuluk bağlarının pekiştiği, dostlukların güçlendiği buluşmalar olacak. Ramazan'ın bereketini, sevgisini ve huzurunu hep birlikte hissedeceğiz. Bu sofralarda hiçbir ayrım gözetmeden, gençlerimizden büyüklerimize, kadınlardan, çocuklarımıza kadar tüm hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki ramazanın gerçek anlamı, birlikte olmak ve paylaşmaktır" dedi