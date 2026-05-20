Çiğli'de 19 Mayıs Coşkusu Sokaklara Taştı

(İZMİR) - Çiğli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Resmi törenler, öğrenci gösterileri ve akşam gerçekleştirilen fener alayına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Çiğli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Gün boyu süren etkinliklerde binlerce vatandaş bayram sevincini hep birlikte yaşarken, akşam saatlerinde düzenlenen büyük kortej yürüyüşüyle sona erdi. Kutlamalar, 17 Mayıs Pazar günü düzenlenen 19 Mayıs Futbol Turnuvası ve sporcuların kortej yürüyüşü ile başladı. 19 Mayıs sabahında ise etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından Çiğli Kaymakamlığı tarafından Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen, öğrencilerin hazırladığı gösteriler vatandaşlardan büyük alkış topladı.

19.19'DA BAŞLAYAN FENER ALAYI

Akşam saat 19.19'u gösterdiğinde Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kortej yürüyüşüne katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yanı sıra eşi Gamze Yıldız, oğulları Can Ali ile Aren, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşte yer aldı. Bando takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, eski belediye binası önündeki tören alanında son buldu. Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik ederken, bayram coşkusu gece boyunca sürdü. Çalınan şarkılar eşliğinde vatandaşlar halay çekip dans etti. Başkan Yıldız da vatandaşlarla yakından ilgilenerek çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"19 MAYIS, BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİN YAKILDIĞI GÜNDÜR"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, milletimizin kaderini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün burada aynı inanç, aynı umut ve aynı kararlılıkla bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin gözlerindeki umut bizlere daha aydınlık bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu büyük bayramı sokaklarda, marşlarla, bayraklarla ve büyük bir coşkuyla kutlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Cumhuriyet."