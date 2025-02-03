Çiğli\'de İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası coşkuyla yapıldı

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, " Türkiye'nin dört bir yanından 19 farklı ilden 384 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, satrancın toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Çiğli Belediyesi 1-2 Şubat arasında İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası düzenledi. Farklı illerden gelen 384 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride düzenlendi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın açılış hamlesiyle başlayan turnuvanın direktörlüğünü Barış Özkurt, başhakemliğini Uluslararası Hakem Abuzer Altuntaş, gözlemciliğini ise Oğuz Cem Akın üstlendi. Turnuvaya, Çiğli Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda satranç tutkunu da katılım gösterdi.

"Turnuvamızı geleneksel hale getireceğiz"

Gençlerin düşünme becerilerini geliştirmesi ve rekabet ruhunu yaşaması için bu turnuvayı hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Çiğli Belediyesi olarak geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası'nın ilkini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Satranç, sadece bir oyun değil; stratejik düşünmeyi, sabrı ve zekayı geliştiren bir spor dalıdır. Bizler de Çiğli Belediyesi olarak, satranç sporunun yaygınlaşması, gençlerimizin düşünme becerilerini geliştirmesi ve rekabet ruhunu yaşaması için bu turnuvayı hayata geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanından 19 farklı ilden 384 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu turnuva, satrancın toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Katılım gösteren tüm sporcularımıza, onların emeklerini ve başarılarını destekleyen ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Satranç, kazanmayı ve kaybetmeyi öğreten, düşünmeyi ve çözüm üretmeyi geliştiren bir spor dalıdır. Turnuvaya katılan her bir sporcumuzun kazandığına inanıyorum. Çünkü burada mücadele eden herkes, bilgi birikimine, deneyimine ve oyun zekasına katkı sağladı. Dereceye giren sporcularımızı yürekten kutluyor, tüm katılımcılarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimize ve sporun her alanına destek vermeye devam edeceğiz."

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi. Turnuvada birinci olan sporculara 4 bin TL, ikinci olanlara 3 bin TL, üçüncülere ise 2 bin TL para ödülü verildi.