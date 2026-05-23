Çiğli Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde Yıl Sonu Şenliği Düzenlendi

23.05.2026 09:34  Güncelleme: 09:46
Çiğli Belediyesi Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler için yılsonu şenliği düzenlendi. Çocuklar oyun ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde eğitim alan etüt öğrencileri için yılsonu şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, çeşitli oyun ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Okulların kapanmasına kısa süre kala gerçekleştirilen şenliğe öğrencilerin yanı sıra veliler ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurlarında çocuklar hem yarıştı hem eğlendi.

Şenlik kapsamında yüz boyama etkinliği yapılırken, yoğurt yeme yarışması, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, gözleri kapalı su taşıma yarışı ve balon savaşları çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çocuklarımızın eğitimi kadar sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Güzeltepe Kadın Dayanışma Merkezi'nde yıl boyunca emek veren öğrencilerimizin yıl sonunu böylesine güzel bir etkinlikle kutlaması bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, geleceğe dair umudumuzu daha da büyütüyor. Onların, güvenli, mutlu ve eşit imkanlarla büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitime destek olan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

