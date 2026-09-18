Çiğli\'de okul kantinleri habersiz denetleniyor, fiyat tarifesi de kontrol ediliyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kantinleri habersiz şekilde denetliyor.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki kontrollerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla ve habersiz gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerin işleyişi, ürünlerin güvenilirliği ve hijyen koşulları titizlikle inceleniyor.

ÜRÜNLERDEN HİJYENE KAPSAMLI KONTROL

Denetimlerde öncelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası kontrol edilirken, İzmir Kantinciler Odası tarafından belirlenen fiyat tarifesine uygunluk da inceleniyor. Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, ürünlerin tazeliği, sandviç ve tostlarda kullanılan ürünlerin gramajları ile gıdaların hazırlandığı tezgahlar ve tost makineleri ekipler tarafından kontrol ediliyor. Kantinlerin genel hijyen koşullarını da değerlendiren zabıta ekipleri, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmecileri bilgilendirerek gerekli kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

BAŞKAN YILDIZ: "ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, okul kantinlerine yönelik denetimlerin öğrencilerin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız günün önemli bir bölümünü okullarında geçiriyor. Bu nedenle okul kantinlerinde sunulan gıdaların güvenilir, taze ve hijyenik olması bizim için son derece önemli. Zabıta ekiplerimiz, yalnızca eksiklikleri tespit etmek için değil, sağlıklı ve güvenilir bir kantin düzeninin oluşmasına katkı sunmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ruhsattan fiyat tarifesine, ürünlerin son kullanma tarihlerinden hijyen koşullarına kadar kapsamlı kontroller gerçekleştiriyoruz. Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz."