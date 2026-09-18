Çiğli'de okul kantinleri habersiz denetleniyor, fiyat tarifesi de kontrol ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli'de okul kantinleri habersiz denetleniyor, fiyat tarifesi de kontrol ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiğli\'de okul kantinleri habersiz denetleniyor, fiyat tarifesi de kontrol ediliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için kantinleri habersiz denetliyor.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kantinleri habersiz şekilde denetliyor.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki kontrollerini sürdürüyor. Belirli aralıklarla ve habersiz gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerin işleyişi, ürünlerin güvenilirliği ve hijyen koşulları titizlikle inceleniyor.

ÜRÜNLERDEN HİJYENE KAPSAMLI KONTROL

Denetimlerde öncelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası kontrol edilirken, İzmir Kantinciler Odası tarafından belirlenen fiyat tarifesine uygunluk da inceleniyor. Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, ürünlerin tazeliği, sandviç ve tostlarda kullanılan ürünlerin gramajları ile gıdaların hazırlandığı tezgahlar ve tost makineleri ekipler tarafından kontrol ediliyor. Kantinlerin genel hijyen koşullarını da değerlendiren zabıta ekipleri, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmecileri bilgilendirerek gerekli kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

BAŞKAN YILDIZ: "ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, okul kantinlerine yönelik denetimlerin öğrencilerin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız günün önemli bir bölümünü okullarında geçiriyor. Bu nedenle okul kantinlerinde sunulan gıdaların güvenilir, taze ve hijyenik olması bizim için son derece önemli. Zabıta ekiplerimiz, yalnızca eksiklikleri tespit etmek için değil, sağlıklı ve güvenilir bir kantin düzeninin oluşmasına katkı sunmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ruhsattan fiyat tarifesine, ürünlerin son kullanma tarihlerinden hijyen koşullarına kadar kapsamlı kontroller gerçekleştiriyoruz. Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Çiğli BelediyesiEğitimGüncelZabıtaÇiğliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:13:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çiğli'de okul kantinleri habersiz denetleniyor, fiyat tarifesi de kontrol ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement