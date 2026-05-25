Çiğnemenin Sağlığa Faydaları: Horace Fletcher'dan Günümüze

19. yüzyıl sonlarında yaşayan Horace Fletcher, yiyecekleri sıvılaşana kadar çiğnemeyi savunuyordu. Günümüz araştırmaları, daha fazla çiğnemenin sindirimi iyileştirdiğini, tokluk hissini artırdığını, kalori alımını azalttığını ve beyin sağlığını desteklediğini ortaya koyuyor. Diş kaybı ile Alzheimer riski arasında bağlantı bulunurken, sakız çiğnemenin dikkat ve uyanıklığı geçici olarak artırdığı, stresi azalttığı belirtiliyor. Uzmanlar, sihirli bir sayı olmadığını, yutma rahat olana kadar çiğnemenin yeterli olduğunu vurguluyor.