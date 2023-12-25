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Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Keyfi

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan bölümünde atlı kızaklar ve kar motorlarıyla gezinti yapılıyor. Buz kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasıyla atlı kızaklar gölün simgesi haline geldi.

Çıldır Gölü\'nde Atlı Kızak Keyfi
25.12.2023 - 14:21,  Güncelleme: 14:24
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Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan bir bölümünün yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki bir bölümü buzla kaplandı.

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı.

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da "Herkül" adını verdiği süs köpeğiyle kar motoru üzerinde bölgede tur attı.

Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, "Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkisinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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