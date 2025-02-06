Çıldır Gölü'nde Şampiyon Gösterisi

Güncel

Türkiye şampiyonundan Çıldır Gölü'nde nefes kesen gösteri

KARS - Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, bu kez heyecan dolu anlara sahne oldu. Donmuş göl yüzeyinde gerçekleştirilen drift ve hızar tekerlekli motosiklet gösterisi görenlerin nefesini kesti.

Kars Valiliği koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle Arpaçay Çıldır Gölü'nde bir dizi performans sergilemek üzere Kars'a gelen Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, özel olarak hazırlanan motosiklet ile yaptığı gösteri, kar ve buzla kaplı zeminde ustalıkla yapılan manevralar keskin dönüşler ve kontrollü kaymalarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Her gün farklı görüntülere sahne olan Çıldır Gölü, bölgeye olan ilgiyi artırırken, doğa ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiriyor.

Öte yandan Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı'nın sosyal medyada paylaştığı Çıldır Gölü üzerinde yaptığı gösterinin görüntüleri biranda viral oldu.