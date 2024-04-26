Çılgın arıcı: Arılara yarı çıplak ve eldivensiz müdahale ediyor - Son Dakika
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Çılgın arıcı: Arılara yarı çıplak ve eldivensiz müdahale ediyor

Ordulu arıcı, maske ve eldiven olmadan arılarının bakımını yapıyor, arılarının kendisini tanıdığını iddia ediyor. Arıcılıkla uğraşan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arı kovanlarını yarı çıplak bir vaziyette açarak arılara meydan okuyor. Arıların ilmini bildiğini söyleyen Yirmibeşoğlu, bu işin tehlikeli olduğunu ve denememesi gerektiğini belirtiyor.

26.04.2024 19:30
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- Çılgın arıcı: Arılara yarı çıplak ve eldivensiz müdahale ediyor

Ordulu arıcı, maske ve eldiven olmadan arılarının bakımını yapıyor, arılarının kendisini tanıdığını iddia ediyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, maske ve eldiven olmadan yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okuyor. Arılarının kendisini tanıdığını iddia eden Yirmibeşoğlu, tehlikeli olduğu bu işin kuralını bilmeyenlerin denememesi gerektiğini belirtiyor.

Fatsa ilçesinde arıcılık yapan, 47 yaşındaki Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiliyor. Arılarının kendisini tanıdığını iddia ederek, maske ve eldiven olmadan yarı çıplak kovanlarına arasına giren Yirmibeşoğlu, insanların bunu denememeleri gerektiğini belirtiyor. Yirmibeşoğlu arılarına güvendiğini, günün belirli saatlerinde çıplak da girse arıların bir şey yapmayacağını söyledi.

"Arı işi şakaya gelmez"

Arıcılığın, kendilerinde 3 kuşaktır devam ettiğini söyleyen Yirmibeşoğlu, yarı çıplak vaziyette arılara girmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "3 kuşak arıcılık ile uğraşıyoruz. Kimi zaman yarı çıplak videolar çekip sosyal medyama atıyorum. Ben arıların ilmini bildiğim için bana bir şey yapmıyorlar. Arıları kızdırmamak gerekiyor. Kıyafetler temiz olacak, sabun ve parfüm kokusu olmayacak. Güneşin kızdırdığı anda ne yaparsanız yapın arı insana dokunmaz, çünkü yem almaya gidiyor. Tabii, bu oyun değil, bunu bilmeyenler kesinlikle soyunmasın, arı işi şakaya da gelmez, sonuçları ağır olabilir" diye konuştu.

"Arılarım beni tanır, ben denemedim kimse denemesin"

Arılarının kendisini tanıdığını iddia eden Yirmibeşoğlu, "Arı sokması sonucu komaya girenleri gördüm. Arılar beni tanır, zaten insanları, sahibini tanır. Onlar bizim oyuncağımız gibi oldu, çıplak da girsek bir şey yapmıyor" ifadelerine yer verdi.

"Yağmurlu ve bulutlu havalarda kesinlikle arıya girilmez"

Arı kovanlarının hava şartları ve günün belirli saatlerine göre açılması gerektiğini anlatan Yirmibeşoğlu, "Gündüz sıcakta saat 12.00-13.00 arasında arıya çıplak girilir ama akşam saatlerinde, yağmurlu ve bulutlu havalarda arıya kesinlikle girilmesin, o zaman çok fena çarpar. Bana 'arılara üfleyen adam' da diyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çılgın arıcı: Arılara yarı çıplak ve eldivensiz müdahale ediyor - Son Dakika

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