Cilt Kanseri Erken Teşhis İçin Ücretsiz Ben Taraması Yapılacak - Son Dakika
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Cilt Kanseri Erken Teşhis İçin Ücretsiz Ben Taraması Yapılacak

Cilt Kanseri Erken Teşhis İçin Ücretsiz Ben Taraması Yapılacak

Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 28 il ve 47 merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ben taramaları hakkında bilgi verildi. Taramalarda, kişilerin bütün vücutları muayene edilecek ve cilt kanseri riski belirlenecek. Ayrıca, vatandaşlar güneş koruyucu kullanımı ve deri kanserinden korunma yolları konusunda da bilgilendirilecek. Taramaların ücretsiz olduğu belirtilirken, risk grubunda yer alan kişilerin düzenli olarak dermatoskopi taramaları yaptırması gerektiği vurgulandı.

17.05.2024 14:31
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Türk Dermatoloji Derneğince, cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 28 il ve 47 merkezde ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Dernekte düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ben taramalarının 20-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Buna göre, 28 il ve 47 merkezde gerçekleşecek taramalarda, kişilerin bütün vücut muayeneleri yapılacak, herhangi bir riski olup olmadığı belirlenecek. Bu taramalarda, vatandaşlar deri kanserinden korunma yolları, güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda da bilgilendirilecek.

"Kollarında 20'den fazla 'ben' olanlar risk altında"

Açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın cilt tipi olanlar, omuzlarında, yüzünde çillenme bulunanlar, özellikle 18 yaşına kadar en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı olanlar cilt kanseri için risk grubunda yer alıyor.

Özellikle vücudunda 50'nin, kollarında ise 20'nin üzerinde "ben" bulunanlar melanom kanseri gelişimi açısından risk taşıyor.

Vücuttaki benlerin de büyüyüp büyümediğinin takip edilmesi ve bu riskleri taşıyan insanların belli periyotlarda, en az yılda bir kez bilgisayarlı dermatoskopi cihazlarıyla taramalarının yapılması gerekiyor.

Dermatoskopi taramalarında kişilerin benleri kayıt altına alınarak "ben haritaları" çıkarılıyor ve bende oluşan en ufak bir değişiklik bu şekilde saptanabiliyor.

Taramalar ücretsiz

Toplantıda, Dr. Bengü Nisa Akay, Dr. Nihal Kundakçı ve Dr. Başak Yalçın tarama uygulamasını anlattı.

Dr. Akay, taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine Türk Dermatoloji Derneği ve Euromelanoma'nın internet sitelerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Başvuranların ücretsiz olarak cilt kanserleri açısından taranacağını belirten Akay, şüpheli lezyon saptanması durumunda bu hastaların gerektiği takdirde biyopsilerinin planlanacağını ve ileri tedavileri açısından yönlendirme yapılacağını dile getirdi.

Akay, cilt kanserinin en önemli risk faktörünün güneşe maruziyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güneşe maruziyet tabii ki sadece tatillerde olmuyor. İş ortamlarında da meslek hastalıkları olarak da karşımıza çıkabilmekte. Daha çok baş, boyun bölgesinde görmekle birlikte özellikle melanoma dediğimiz deri kanserleri vücutta da farklı yerlerde olabilmekte. Bazen vücudumuzda ben zannettiğimiz lezyonlarımız aslında melanoma dediğimiz deri kanseri de olabiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cilt Kanseri Erken Teşhis İçin Ücretsiz Ben Taraması Yapılacak - Son Dakika

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