Cilt Kanseri Farkındalık Etkinliği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cilt kanserine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince Sütlüce köyündeki programda, vatandaşlara cilt kanserinin belirtileri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca dağıtılan broşürlerde cilt kanserine karşı bilgiler ve risk faktörleri ile düzenli cilt kontrollerinin önemi yer alıyor. Bu tür etkinliklerin yıl boyunca farklı köy ve mahallelerde sürdürüleceği bildirildi.