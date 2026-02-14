Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 200 Milyon Dolar İhracat - Son Dakika
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 200 Milyon Dolar İhracat

14.02.2026 10:14
Reyhanlı'nın Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye 200 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, geçen yıl Suriye'ye 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve yeni bir hükümetin kurulmasının ardından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yapılan ihracatta büyük artış yaşandı. Uluslararası Nakliyeciler Deneği Temsilcisi Hamit Şanverdi, Suriye'ye son bir yılda sadece Cilvegözü Gümrük Kapası'ndan 200 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Suriye'ye ağırlıklı olarak inşaat malzemesi ve gıda ihracatı yapıldığını belirten Şanvedi, bölgedeki olumlu gelişmelerin iki ülke ticaretini önemli oranda arttıracağını kaydetti. Cilvegözü Gümrük Kapası'nda transit ticaretle birlikte bir yılda 108 bin 983 araç çıkışın yaptığını belirten Şanverdi, "Buna karşılık Suriye'den ithalatta 47 bin araç giriş yaptı. Son bir yılda Suriye'ye inşaat malzemesi ve gıda ihracatı oldu. Suriye'deki olumlu gelişmelerle Türkiye'den Suriye'ye ihracatta daha çok artış olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

