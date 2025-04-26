Cimitekke\'de Süt İşleme Tesisinde Ürün Üretimi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke Belde Belediyesince kurulan süt işleme tesisinde, 8 ayda köylülerden toplanan 80 ton sütten 3 ton kaşar peyniri ile 500 kilogram tereyağı üretildi.

Cimitekke Belde Belediye Başkanı Erol Aydın'ın girişimiyle belediye bünyesinde kurulan tesiste 4 kişi istihdam ediliyor.

Aydın, AA muhabirine, 2014-2019 döneminde beldede belediye başkanlığı yaptığını, 2024'te de yeniden seçildiğini söyledi.

Beldede hayvancılıkla uğraşanları desteklemek için süt işleme tesisi kurduklarını, gurbetteki hemşehrileri ve belde sakinleri arasında köprü olmak için de kendi ürünlerini imal ettiklerini belirten Aydın, "Her şeyimiz resmi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden aldığımız ruhsatımız da var. Denetimlerimiz de gayet sağlıklı ve güzel. İyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bizim bölgemiz kırsal olduğundan il merkezi ve ilçe merkezimize uzak. Üreticilerimiz mağdur oluyor. Süt toplamaya gelenlerimiz var. Onlar da düşük fiyattan alıyor. Haliyle onların da masrafları oluyor." ifadesini kullandı.

Tesisten üç çeşit ürün çıkıyor

Kendilerinin de aynı işi yaptıklarını vurgulayan Erol Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşük maliyete iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. Beldemizdeki sütlerin tamamını alıyoruz. Vatandaşlarımız sütlerinin belli bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanıyor, kalanını da bize veriyor. Biz onlardan toplayıp işliyoruz. Vatandaşımıza her ayın 15'inde parasını ödüyoruz. Ürettiğimiz peynirimizi ilçemizde, İstanbul'da, Tokat'ta ve büyükşehirlerde pazarlıyoruz. Ürünlerimiz gayet de tutuldu. İyi bir noktada şu an ilerliyor."

İşletmenin günlük 2 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğunu, tam ve yarım yağlı kaşar peyniri ile tereyağı ürettiklerini ifade eden Aydın, "Kış mevsiminin sonu, bahar başlangıcı olduğu için 2 günde 1 ton süt işliyoruz ama yazın bu üretim artacak. Tesisimizi de büyüteceğiz. Bölgedeki diğer köylerimizin ve beldelerimizin sütlerini de toplamayı düşünüyoruz. İnşallah üretimimizi daha da hızlandıracağız. Son derece umutluyuz, kararlıyız. Kesinlikle bu işten vazgeçmeyeceğiz. Bizim hedefimiz bölgede üretimi güçlendirmek." ifadesini kullandı.