Çin, 10 ağ uydusunu taşıyan Zhuque-2E Y7 roketini başarıyla fırlattı
Çin, Zhuque-2E Y7 taşıyıcı roketini kuzeybatıdaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarıyla uzaya gönderdi. Roketle mega uydu kümesi için 10 ağ uydusu önceden belirlenmiş yörüngelerine yerleştirildi.
JİUQUAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y7 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 14.26'da fırlatılan roketle, mega uydu kümesi oluşturmakta kullanılacak 10 ağ uydusu önceden belirlenmiş yörüngelerine yerleştirildi.
Uçuş test görevinin tam anlamıyla başarılı olduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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