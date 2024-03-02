Çin, 2023'te Dünyanın En Büyük Petrol Rafine Etme Kapasitesine Sahip Olacak

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BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin'in yıllık petrol rafine etme kapasitesi, 2023'te 936 milyon tona ulaşarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı bir araştırma enstitüsünün raporuna göre Çin, geçtiğimiz yıl hem yaklaşık 756 milyon tona ulaşan petrol tüketimi hem de 738 milyon tonu bulan ham petrol işletme kapasitesiyle rekor kırdı.

Rafine petrol tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 399 milyon tona ulaştı.

2023 yılında Çin'in enerji arzının yeterli ve istikrarlı olduğunun belirtildiği rapora göre yıllık ham petrol üretimi, 200 milyon tona ulaşarak altı yıldır üst üste büyüme sergiledi.