Çin 2024 Arkeolojik Keşiflerini Açıkladı

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin perşembe günü 2024 yılındaki en önemli 10 yeni arkeolojik keşfin yer aldığı listeyi açıkladı.

Keşifler arasında Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Mengxihe Paleolitik alanı, doğudaki Zhejiang eyaletindeki Xiatang Neolitik alanı, kuzeybatıdaki Gansu eyaletindeki Siwa alanı, orta kesimdeki Hubei eyaletindeki Panlongcheng kalıntıları ve kuzeybatıdaki Shaanxi eyaletindeki Zhouyuan alanı yer alıyor. Başkent Beijing'deki Liulihe kalıntı alanı, doğudaki Anhui eyaletindeki Wuwangdun Mezarı'nın yanı sıra Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Mapu Tsho kalıntı alanı, güneybatıdaki Yunnan eyaletindeki Hebosuo alanı ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Mo'er Tapınağı kalıntıları da listede yer aldı.