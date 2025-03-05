Çin 2025 Hedefleri: İklim Değişikliği Projeleri

Güncel

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında iklim değişikliği ile mücadele amacıyla bir dizi büyük proje geliştirmeyi ve küresel çevre ve iklim yönetişiminde aktif rol alıp bu yönetişimi yönlendirmeyi planlıyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin ayrıca bilim ve teknoloji harcamalarının daha büyük bir bölümünü temel araştırmalara ayıracak.