Çin, 2025'te Unicorn ve Gazelle Şirketlere Destek Verecek - Son Dakika
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Çin, 2025'te Unicorn ve Gazelle Şirketlere Destek Verecek

Çin, 2025\'te Unicorn ve Gazelle Şirketlere Destek Verecek

Çin, 2025'te değerli yenilikçi ve büyüyen işletmeleri destekleyecek. Hükümet raporunda belirtildi.

05.03.2025 18:56
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ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, 2025 yılında unicorn (değeri 1 milyar doları aşan yenilikçi şirketler) ve gazelle (hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli işletmeler) şirketlerin büyümesini destekleyecek.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 2025 yılında unicorn ve gazelle şirketlerin büyümesini destekleyecek. Değeri 1 milyar doları aşan yenilikçi şirketler unicorn, hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli işletmeler ise gazelle şirket olarak adlandırılıyor.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporunda, Çin'in yenilikçi işletmelerin kademeli gelişimini destekleyeceği ve yeni, benzersiz ürünler üretmek amacıyla uzmanlaşmış, ileri teknolojiler kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini teşvik edeceği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2025'te Unicorn ve Gazelle Şirketlere Destek Verecek - Son Dakika

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