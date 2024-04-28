Çin, 2030'a kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, 2030'a kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek

Çin, 2030\'a kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek

Çin İletişim Standartları Birliği Genel Sekreteri Dai Xiaohui, 6G'nin yapay zeka, akıllı algılama ve diğer teknolojileri entegre edebildiğini belirtti. China Mobile Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Huang Yuhong ise 6G'nin iletişim hizmetlerinin yanı sıra algılama ve bilgi işlem gibi hizmetler de sağladığını söyledi. Beijing Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Xu Xinchao ise Beijing'in 6G açık test ağı kurmaya başladığını açıkladı.

28.04.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- 6G teknolojisi, 2030 yılına kadar Çin de dahil olmak üzere altyapı koşullarının sağlandığı bölgelerde ticari olarak kullanılabilir hale gelecek. Açıklama, devam etmekte olan 2024 Beijing Zhongguancun Forumu'na paralel olarak Cumartesi günü düzenlenen 6G inovasyon ve geliştirme forumuna katılan panelistler tarafından yapıldı.

Çin İletişim Standartları Birliği Genel Sekreteri Dai Xiaohui daha yüksek hıza, son derece düşük gecikme süresine ve daha fazla bağlantı yoğunluğuna sahip olan 6G'nin yapay zeka, akıllı algılama ve diğer teknolojileri son derece iyi entegre edebildiğini belirtti.

China Mobile Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Huang Yuhong, 6G'nin sadece iletişim hizmetleri değil, aynı zamanda algılama ve bilgi işlem gibi hizmetler de sağlayarak mobil iletişim ağını mobil bilgi ağına dönüştürdüğünü söyledi.

China Mobile İletişim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gao Tongqing, "6G yaşam tarzlarına, üretim yöntemlerine ve sosyal yönetimdeki yeniliklere değişiklik getirecek" dedi.

Beijing Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Xu Xinchao, "Beijing kamuya açık test platformu oluşturma konusunda lider olurken, 6G açık test ağı kurmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 2030'a kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 10:35:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, 2030'a kadar 6G teknolojisini ticari olarak kullanılabilir hale getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement