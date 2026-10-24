Çin, 2030'a kadar blokzincir ağının büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor - Son Dakika
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Çin, 2030'a kadar blokzincir ağının büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor

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Çin, 2030\'a kadar blokzincir ağının büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor
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Çin, 2030'a kadar ulusal blokzincir ağını büyük ölçüde tamamlamayı ve 6G hizmetlerini uygun bir zamanda ticari kullanıma sunmayı hedefliyor. Plana göre internet kullanım oranı 2030'da yüzde 85'e çıkacak, 10.000 kişi başına 5G baz istasyonu sayısı 34'ten 50'ye yükselecek.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar ulusal blokzincir ağını büyük ölçüde tamamlamayı ve akıllı internetin yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Ülkenin önümüzdeki beş yıla yönelik dijital kalkınma hedeflerinin belirlendiği plana göre, altıncı nesil (6G) mobil hizmetler uygun bir zamanda ticari kullanıma sunulacak.

Merkezi Siber Uzay İşleri Komisyonu'nun hazırladığı belgede, 2030 yılına kadar dijitalleşme alanında önemli ilerleme kaydedilmesi ve dijital teknolojilerin Çin'in modernleşme sürecinde daha büyük rol oynaması hedefleniyor.

Çin'de 2025 yılında yüzde 80,1 olan internet kullanım oranının, 2030'a kadar yüzde 85'e yükselmesi, 10.000 kişi başına düşen 5G baz istasyonu sayısının ise 34'ten 50'ye çıkması öngörülüyor.

Hesaplamalı matematik, iletişim ağları ve veri bilimi alanlarındaki temel araştırmaların güçlendirilmesinin amaçlandığı plana göre, yapay zekanın işletim sistemleri ve yazılım geliştirme araç zincirleriyle daha derin entegrasyonu gibi kilit alanlarda temel teknolojilerde atılımlar yapılması hedefleniyor.

Yapay zekadaki hızlı gelişmelerin dikkate alındığı planda, tüm eğitim kademelerinde yapay zeka eğitiminin yaygınlaştırılması, toplum genelinde yapay zeka okuryazarlığının artırılması ve dijital alanda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesinin hızlandırılması öngörülüyor.

Telekomünikasyon ve internet sektörlerinin dışa açılımının kontrollü biçimde daha da genişletilmesi de hedefleniyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin bilgi ve iletişim sektörünün gelirinin 2030 yılına kadar 4,1 trilyon yuana (yaklaşık 615 milyar ABD doları) ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

Planda veri güvenliğinin güçlendirilmesi ve kişisel bilgilerin korunması gerektiğine de dikkat çekiliyor.

Kaynak: Xinhua
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