Çin, 4 yeni uydusunu uzaya gönderdi

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Çin'in aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular "Kuaycou 11 Y4" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Aralarında yer gözlem uydusu "Wuhan-1" ve bir ultra-alçak yörünge test uydusunun olduğu 4 uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşirken bu Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.