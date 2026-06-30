Çin-AB İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu sorunların temel nedeninin Çin olmadığını belirterek, Çin ile AB arasındaki ekonomi ve ticaret ile ilgili sorunları aşmanın anahtarının ise taraflar arasında ortak kalkınmayı gerçekleştirecek şekilde işbirliğinin derinleştirilmesi olduğunu söyledi.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğunu kaydeden Guo, iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını ve kazan-kazan niteliğinde olduğunu vurguladı.