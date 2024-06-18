Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme planını eleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme planını eleştiriyor

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araç (EV) ithalatına ek vergi getirme planının kendi yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ile iklim değişikliğine yönelik küresel müdahaleye zarar vereceğini belirtti. Li, AB'nin bu kararının ticari korumacılık olduğunu ve adil rekabeti tehlikeye attığını ifade etti. Ayrıca, bu kararın sadece Çinli işletmelere zarar vermeyeceğini, aynı zamanda AB şirketlerinin uzun vadeli sağlıklı gelişimini engelleyeceğini ve küresel otomotiv sektörü ile tedarik zincirlerini bozacağını vurguladı. Li, AB'nin bu kararının aynı zamanda yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm çabalarını da engelleyeceğini belirtti ve AB'nin temel ekonomik yasalara ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

18.06.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araç (EV) ithalatına ek vergi getirme planının kendi yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ile iklim değişikliğine yönelik küresel müdahaleye zarar vereceğini belirtti.

Li söz konusu açıklamayı Salı günü düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Avrupa Komisyonu sübvansiyon karşıtı soruşturmasının ardından Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara geçici gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin ön kararını 12 Haziran'da açıklamıştı. Önceden açıklanan vergiler, halihazırda yürürlükte olan standart yüzde 10 araç vergisine ek olarak yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında değişiyor.

Li gerçekler ve kuralların göz ardı edilip peşin hüküm verilerek soruşturmanın aslında silah haline getirilip siyasileştirildiğini, adil rekabetin ise koruma adına aksine tehlikeye atıldığını söyledi.

Sözcü uygulamanın dar görüşlü ticari korumacılığın bir seçenek olmadığını tam olarak kanıtladığını ifade etti.

Li uygulanması halinde olası ek gümrük vergilerinin sadece Çinli işletmelere zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda AB şirketlerinin uzun vadeli sağlıklı gelişimini engelleyeceği ve AB içindeki bölüm de dahil olmak üzere küresel otomotiv sektörü ile tedarik zincirlerini bozup sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Bu tür önlemlerin sadece AB tüketicilerinin çıkarlarına zarar vermekle kalmayacağını belirten Li, aynı zamanda AB'nin yabancı fosil yakıtlara olan bağımlılığını daha da artıracağını ve AB'nin yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm çabalarını engelleyeceğini ifade etti.

Li, Çin'in tüm ülkelerin otomotiv şirketlerini adil rekabete katılmaları konusunda desteklediğini ve küresel otomotiv endüstrisi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, AB'nin sağduyulu düşünüp hareket etmesi, temel ekonomik yasalara ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına saygı göstermesi, kendi otomotiv sektöründen gelen çağrılara kulak vermesi ve hatalı uygulamalarını düzeltmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Sözcü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme planını eleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları “Ankara’nın Bağları“ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları "Ankara'nın Bağları" şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
12:22 Türkiye’nin incilerinden biri Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı Türkiye'nin incilerinden biri! Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 15:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme planını eleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement