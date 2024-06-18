Çin, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek vergi getirme planını eleştiriyor

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BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Li Chao, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araç (EV) ithalatına ek vergi getirme planının kendi yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü ile iklim değişikliğine yönelik küresel müdahaleye zarar vereceğini belirtti.

Li söz konusu açıklamayı Salı günü düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Avrupa Komisyonu sübvansiyon karşıtı soruşturmasının ardından Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara geçici gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin ön kararını 12 Haziran'da açıklamıştı. Önceden açıklanan vergiler, halihazırda yürürlükte olan standart yüzde 10 araç vergisine ek olarak yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında değişiyor.

Li gerçekler ve kuralların göz ardı edilip peşin hüküm verilerek soruşturmanın aslında silah haline getirilip siyasileştirildiğini, adil rekabetin ise koruma adına aksine tehlikeye atıldığını söyledi.

Sözcü uygulamanın dar görüşlü ticari korumacılığın bir seçenek olmadığını tam olarak kanıtladığını ifade etti.

Li uygulanması halinde olası ek gümrük vergilerinin sadece Çinli işletmelere zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda AB şirketlerinin uzun vadeli sağlıklı gelişimini engelleyeceği ve AB içindeki bölüm de dahil olmak üzere küresel otomotiv sektörü ile tedarik zincirlerini bozup sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Bu tür önlemlerin sadece AB tüketicilerinin çıkarlarına zarar vermekle kalmayacağını belirten Li, aynı zamanda AB'nin yabancı fosil yakıtlara olan bağımlılığını daha da artıracağını ve AB'nin yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm çabalarını engelleyeceğini ifade etti.

Li, Çin'in tüm ülkelerin otomotiv şirketlerini adil rekabete katılmaları konusunda desteklediğini ve küresel otomotiv endüstrisi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Sözcü, AB'nin sağduyulu düşünüp hareket etmesi, temel ekonomik yasalara ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına saygı göstermesi, kendi otomotiv sektöründen gelen çağrılara kulak vermesi ve hatalı uygulamalarını düzeltmesi temennisinde bulundu.