Çin, AB\'ye Serbest Ticaret Çağrısı Yaptı

29.05.2026 13:03
Çin Dışişleri Bakanlığı, AB'nin ticaretinde serbest ticarete bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avrupa Birliği'nin Çin ile ticari ilişkilerinde doğru bir bakış açısı benimseyerek, serbest ticarete olan bağlılığını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, AB Sanayi Komiseri'nin Çin ile dengesiz ticareti gidermeye yönelik araçlarını genişletmeyi planladıkları şeklindeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Uluslararası ticaret, iki yönlü bir süreçtir. Zorla ticaret diye bir şey yoktur" diyen sözcü, Çin-AB ticaret ilişkilerinin doğası gereği kazan-kazan temelinde olduğunu belirtti.

Ticaret fazlası gibi bir hedeflerinin olmadığını kaydeden Mao, hizmet ticareti ve yatırım getirilerini göz ardı ederek sadece mal ticaretine, ticaret yapısını ve kar akışlarını göz ardı ederek sadece miktarlara ve kendi ihracatını göz ardı ederek sadece Çin'den yapılan ithalata odaklananların, dengesizlikten başka bir şey göremediğine dikkat çekti.

Adına ister "risk azaltma" ister "bağımlılığı azaltma" isterse "ticaret dengesizliği" densin, bu tür kavramların, korumacılığın farklı adlarından başka bir şey olmadığını kaydeden sözcü, bu uygulamaların uzun vadede yalnızca Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına zarar vereceğini, şirketlerin maliyetlerini artıracağını ve Avrupa'nın sanayi rekabet gücünü zayıflatacağını ifade etti.

Mao, "Çin, AB'nin hamlelerini yakından takip edecek ve meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
