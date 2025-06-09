Çin, ABD'deki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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Çin, ABD'deki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

09.06.2025 14:12
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Çin, Los Angeles'taki düzensiz göçmen protestoları nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çin, ABD'deki vatandaşlarına, Los Angeles'ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolardan uzak durmaları ve güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Çin'in Los Angeles Başkonsolosluğu, yayınladığı güvenlik uyarısında, şehir ve çevresinde bulunan vatandaşların "süregelen kanun koruma eylemleri" nedeniyle kişisel güvenliklerine öncelik vermelerini tavsiye etti.

Vatandaşlardan resmi duyuruları ve medyadaki haberleri yakından izlemeleri, güvenlik tedbirlerini artırmaları, toplanma alanlarından, kalabalık bölgelerden ve kamu güvenliğinin zayıf olduğu yerlerden uzak durmaları, gece dışarı çıkmaktan ve tek başlarına seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA

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