Çin, ABD'den İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'den İşbirliği Çağrısı Yaptı

22.07.2025 14:52
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin işbirliği ve diyalogla ilişkileri güçlendirmesini istedi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin karşılıklı anlayışı artırmak, yanlış anlamaları azaltmak ve diyalog ile iletişim yoluyla işbirliğini güçlendirmek için Çin'le birlikte çalışmasını umduğunu söyledi.

Salı günkü basın toplantısında Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari meseleler hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, gümrük vergilerine ilişkin tutumlarının tutarlı ve net olduğunu belirtti.

Guo, "İki ülke liderleri arasındaki telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek ve ekonomik ve ticari istişare mekanizmasına tam işlerlik kazandırmak üzere ABD'nin Çin'le işbirliği yapmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sözcü, ABD'ye ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Çin'le birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'den İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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