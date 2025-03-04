Çin, ABD'den Kereste İthalatını Askıya Aldı

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, ABD'den kereste ithalatının ilgili yasalar uyarınca askıya alındığını duyurdu.

İdare, salı günü yaptığı açıklamada derhal yürürlüğe girecek olan kararın, zararlı türlerin ülkeye girişini önlemenin yanı sıra Çin'in tarım ve ormancılık üretimini ve ekolojik güvenliğini korumayı amaçladığını belirtti.

İdareye göre Çin gümrüklerinde son dönemde ABD'den ithal edilen kerestelerde kabuk böcekleri ve teke böceği de dahil olmak üzere karantina zararlıları tespit edildi.