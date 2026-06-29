Çin-ABD Dostluk Sergisi Beijing\'de Açıldı

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin ile ABD arasındaki sivil düzeyli dostane ilişkileri öne çıkaran tematik bir sergi, Beijing'deki Çin Denizaşırı Çinliler Tarih Müzesi'nde açıldı.

Sergide, altın madenciliği aletleri, demiryolu çivileri, çeşitli belge ve gazeteler ile Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nı simgeleyen rozetlerin de aralarında bulunduğu 100 parçalık tarihi eser seçkisi yer alıyor. Sergilenen bu parçalar, nesiller boyu denizaşırı Çinlilerin ABD tarihindeki katkılarını gözler önüne seriyor.

Organizatörlere göre sergi, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine güç katmayı ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.