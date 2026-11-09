Çin, ABD gemilerine liman ücretlerini ve soruşturmayı 10 Ocak 2027'ye dek askıya aldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ABD gemilerine yönelik özel liman ücretleri uygulamasının yanı sıra ABD'nin, ülkenin denizcilik ve gemi inşa sektörlerine ait sanayi ile tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine ilişkin yürütülen soruşturmanın 10 Ocak 2027'ye kadar askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin Devlet Konseyi tarafından onaylanan kararın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinin 8. turunda varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Askıya alma kararı, ABD gemilerinden özel liman ücretleri alınmasına ilişkin bakanlık duyurusu, bakanlık genel sekreterliği tarafından yayımlanan ilgili uygulama esasları ve soruşturma başlatılmasına ilişkin bakanlık duyurusu olmak üzere 2025 tarihli üç belgeyi ilgilendiriyor.

Çin, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde, özel liman ücretlerini ve söz konusu soruşturmayı bir yıl süreyle askıya aldığını ilk olarak 10 Kasım 2025'te duyurmuştu.

ABD tarafı da aynı dönemde Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik 301. Madde soruşturması kapsamında aldığı nihai tedbirleri askıya almıştı.