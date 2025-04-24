Çin, ABD Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçisini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçisini Açıkladı

Çin, USS William P. Lawrence'ın Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini belirterek ABD'nin açıklamalarını eleştirdi.

24.04.2025 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini belirtti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS William P. Lawrence'ın Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini ifade etti.

Komutanlığa bağlı deniz ve hava kuvvetlerinin gemiyi seyri boyunca izlediğini belirten Sözcü Şı, ABD tarafının geminin geçişini kamuoyu önünde abarttığını savundu.

Şı, ABD'nin geminin geçişiyle ilgili açıklamasının, doğru ve yanlışı karıştırdığını, yasal ilkeleri çarpıttığını ve uluslararası algıyı yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü.

Komutanlığın açıklama ile yayımladığı videoda, Çin savaş gemisindeki denizcilerin ufuktaki ABD gemisini dürbünlerle izlediği görüldü.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından bir sözcü, Newsweek'e yaptığı açıklamada, geminin Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka göre seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptığını bildirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçisini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı
Deprem fırsatçıları için harekete geçildi Deprem fırsatçıları için harekete geçildi
Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
09:02 Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
09:00 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:52 Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!
08:16 Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 21:52:28. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçisini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.