Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Diyalog

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de 3. Çin-ABD "Track 1.5" Diyaloğu'na katılan ABD heyetiyle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang, pazartesi günü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı kapsamlı ve eksiksiz şekilde hayata geçirmek, iki ülkenin birbirini doğru şekilde anlamasını sağlamak, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek ve stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisini aktif şekilde inşa etmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD tarafı ise ABD-Çin ilişkilerinin hassas bir dönüm noktasında bulunduğunu belirterek, iki ülke liderleri arasında yakın diyalog kurulmasının, ikili ilişkilerin en değerli ve önemli unsurunu teşkil ettiğini söyledi.

ABD heyeti, her iki tarafın stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etme yönünde varılan ortak anlayış doğrultusunda hareket etmesi, kurumsal işbirliğini ilerletmesi, halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırması, yapay zekanın yol açtığı riskler de dahil olmak üzere çeşitli risklere karşı tedbir alması ve hem iki ülkeye hem de dünyanın geri kalanına fayda sağlaması gerektiği konusunda mutabık olduklarını ifade etti.