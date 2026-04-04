Çin, ABD İstihbaratını İfşa Ediyor - Son Dakika
Çin, ABD İstihbaratını İfşa Ediyor

04.04.2026 22:34
ABD'nin İran saldırıları sırasında istihbarat bilgilerinin Çinli firmalarca pazarlandığı iddia edildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında, ABD ordusunun istihbarat bilgilerinin Çinli firmalar tarafından elde edilip pazarlandığı ileri sürüldü.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı bazı firmaların, "yapay zekayı açık kaynak verileriyle birleştirerek" ABD güçlerinin hareketlerini ortaya çıkaran bilgileri pazara dönüştürdüklerini iddia etti.

Çeşitli teknoloji şirketleri ve araştırma kuruluşlarının görüşlerine yer verilen haberde, "İran'daki savaş beş hafta önce patlak verdiğinden bu yana, Batı ve Çin platformlarındaki sosyal medya dedektifleri, ABD üslerindeki ekipmanların, Amerikan uçak gemisi gruplarının hareketlerini ve askeri uçakların Tahran'a yönelik saldırılar için hazır hale getirildiğine dair ayrıntılı bilgiler içeren bir dizi viral paylaşımı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Pekin yönetiminin İran'a yönelik savaşa doğrudan müdahil olmaktan kendini uzak tutmaya çalıştığı ancak bu çatışmadan "faydalandığı" savunuldu.

Özel şirketlerin uzun zamandır uçuş takip sistemleri, uydu görüntüleri ve nakliye verileri de dahil, açık kaynaklı verileri pazar istihbaratı oluşturmak için kullandığı aktarılan haberde, Çinli şirketlerin ise artan yapay zeka yetenekleri ile bu araçları kullanarak ABD'nin askeri hareketlerinin düşmanlardan gizlenmesini "giderek zorlaştırdığı" belirtildi.

Haberde görüşlerine başvurulan bazı ABD'li yetkililer ve istihbarat uzmanlarına göre, özel sektördeki bu pazarlamaya yönelik bilgi toplama artışı "büyüyen bir güvenlik riskine işaret ediyor ve Pekin'in istihbarat yeteneklerinin gücünü gösterme niyetini" yansıtıyor.

WP'nin daha önce yayımladığı haberde, Pekin yönetiminin, sivil-askeri entegrasyon stratejisi kapsamında pratik savunma uygulamalarına sahip yapay zeka geliştiren özel firmaları desteklemek için yüz milyonlarca dolar harcadığını ve geçen ay daha geniş kapsamlı beş yıllık ulusal stratejinin bir parçası olarak bu çabaları hızlandırma planlarını açıkladığı kaydedilmişti.

Haberde, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçleriyle ilgili hedef belirleme bilgileri sağladığı öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 31 Mart'ta "ABD'nin düşmanlarının Tahran'la istihbarat paylaşımı yapıp yapmadığına" dair soruya, "Düşmanların yapmaması gereken bazı bilgiler ve istihbaratlar sağladığı durumlar var. Bunun farkındayız." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yapay Zeka, Washington, Orta Doğu, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD İstihbaratını İfşa Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, ABD İstihbaratını İfşa Ediyor - Son Dakika
