Çin, ABD'li 7 Silah Şirketini Listeye Aldı - Son Dakika
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Çin, ABD'li 7 Silah Şirketini Listeye Aldı

Çin, Taiwan'a silah sattıkları gerekçesiyle 7 ABD şirketini güvenilir olmayanlar listesine ekledi.

15.01.2025 13:43
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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Taiwan bölgesine silah sattıkları gerekçesiyle ABD'li yedi şirketin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlık, salı günü yaptığı açıklamada kararın, güvenilir olmayan kuruluşlar listesi çalışma mekanizması tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını ve söz konusu ABD şirketlerini hedef alan bir dizi kısıtlayıcı tedbirin de açıklandığını ifade etti.

Listeye eklenen şirketlerin Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries ve Maritime Tactical Systems olduğu belirtilerek bu şirketlerin, Çin'le bağlantılı ithalat ya da ihracat faaliyetlerinde bulunmaları ve Çin'de yeni yatırımlar yapmalarının yasaklandığı kaydedildi.

Yeni karar uyarınca bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklanacak. Bu kişilerin mevcut çalışma izinleri ve Çin'de oturum izni alma hakları iptal edilerek bu izin ve hakları tekrar almaları da yasaklanacak.

ABD'nin son zamanlarda Çin'in Taiwan bölgesine sık sık silah satışı yaptığına işaret eden bakanlık sözcüsü, bunun tek Çin ilkesini ciddi şekilde zedelediğini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, söz konusu silah satışlarının, uluslararası hukuku da ihlal ettiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Sözcü, listeye eklenen yedi şirketin Taiwan'a silah satışına müdahil olup bölgeyle sözde askeri teknoloji işbirliğine girerek Çin'in bu yöndeki güçlü itirazlarını göz ardı ettiğini ve Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiklerini belirtti.

Açıklamada Çin'in güvenilir olmayan kuruluşlar listesiyle ilgili konuları her zaman ihtiyatla ele aldığı ve listenin yalnızca Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan az sayıda yabancı kuruluşu hedef aldığı vurgulandı.

Listeyle ilgili ihtiyatlı yaklaşıma işaret ederek yasalara saygılı yabancı işletmelerin hiçbir endişe duymaması gerektiğini vurgulayan sözcü, "Çin hükümeti, dünya genelinden işletmelerin Çin'de yatırım yapıp faaliyet göstermesini memnuniyetle karşılamaktadır ve yasalara uyan yabancı şirketler için istikrarlı, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya kararlıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'li 7 Silah Şirketini Listeye Aldı - Son Dakika

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