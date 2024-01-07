Çin, ABD\'li Beş Savunma Sanayi Şirketine Yaptırım Uyguladı

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin, ABD'li beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü söz konusu açıklamayı Pazar günü, ABD'nin kısa süre önce Taiwan'a yeni silah satışı yapılacağını duyurması ve çeşitli bahanelerle Çinli işletme ve bireylere yaptırım uygulamasının ardından, bu ülkeye yönelik karşı önlemlerinin ne olacağına ilişkin soru üzerine yaptı.

Sözcü, ABD'nin tek Çin ilkesi ile, başta 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildiri olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini açıkça ihlal ederek Taiwan bölgesine yaptığı silah satışlarının ve ABD'nin çeşitli bahanelerle Çinli şirket ve bireylere uyguladığı yasadışı tek taraflı yaptırımların Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ifade etti.

ABD'nin silah satışları ve yasadışı tek taraflı yaptırımlarının, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ortamına zarar verip Çinli şirket ve bireylerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını ihlal ettiğine işaret eden sözcü, Çin'in bu durumu onaylamayıp şiddetle karşı çıktığını ve ABD'ye bu konuda diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin bu vahim yanlış adımlarına cevaben ve Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca Çin'in ABD'li beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldığını söyledi. Sözcü, şirketleri BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions şeklinde sıraladı.

Sözcü, karşı tedbir olarak söz konusu şirketlerin taşınır ve taşınmaz Çin'deki tüm mal varlıklarının dondurulacağını ve Çin'deki kuruluş ve bireylerin bu şirketlerle işlem ve işbirliği yapmasının yasaklanacağını söyledi.

Sözcü, "Çin hükümetinin ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğü ile Çinli şirket ve vatandaşların yasal hak ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulamak isterim" dedi.

ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye uymasını, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara riayet etmesini, Taiwan'ı silahlandırmaya son vermesini ve Çin'i yasadışı tek taraflı yaptırımlarla hedef almayı bırakmasını isteyen sözcü, "Aksi takdirde Çin güçlü ve kararlı şekilde karşılık verecek" şeklinde konuştu.