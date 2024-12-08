Çin, ABD'li Gençlere 50,000 Davet Gönderdi

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WASHINGTON, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin'in beş yıl içinde 50,000 ABD'li gencin ülkeyi ziyaret etmesi yönündeki çağrısından bu yana, geçtiğimiz yıl yaklaşık 14,000 ABD'li gencin değişim ve eğitim programları çerçevesinde Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.

Xie, Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nde Çin ile ABD arasında gençlere yönelik değişim programlarını teşvik eden etkinlikte yaptığı konuşmada, "Geçen yıl Kasım ayında Cumhurbaşkanı Xi Jinping San Francisco'da Çin'in 5 yıl içinde 50,000 ABD'li genci değişim ve eğitim programları kapsamında Çin'e davet etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Çin, bu girişimi hayata geçirmek üzere Genç Elçiler Bursu programı oluşturdu. Xi, geçen yıl ABD'li gençleri birçok kez Çin'i ziyaret etmeye davet etti ve bu davet ABD'de büyük bir ilgiyle karşılandı" dedi.

Büyükelçi, söz konusu girişimin "iki ülkedeki gençleri yakınlaştıran etkili bir platform oluşturup Çin'i daha iyi anlamak için önemli bir fırsat yarattığını ve Çin ile ABD halkları arasında yeni bir dostluk dönemi başlattığını" söyledi.

Bu tür halklar arası etkileşimlerin son birkaç yılda bazı zorluklarla karşılaştığını kaydeden Xie, ortak çabalarla zorlukların üstesinden gelinmeye başlandığını vurguladı.