Çin, ABD'nin Filipinler'i savunma taahhüdünü eleştirdi

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Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine karşı Filipinler'i savunma taahhüdünde bulunmasını eleştirdi.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde taraf olmadığı, bu yüzden Çin ile Filipinler arasındaki deniz sorunlarına müdahale hakkı bulunmadığı belirtildi.

Washington yönetimine "bölgede sorun çıkarmaktan kaçınması" uyarısının yapıldığı aktarılan açıklamada, "ABD, Filipinler'i kışkırtmasa Güney Çin Denizi'ndeki mevcut gerilim ortaya çıkmazdı. Bölgede barışı ve istikrarı tehdit eden ABD'den başkası değil." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün Filipinler'i ziyaretinde mevkidaşı Enrique Manalo ile görüşmesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukuku ve Filipinler'in haklarını ihlal eden eylemlerinden ortak kaygı duyduklarını dile getirmişti.

Söz konusu eylemlerin, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu tehdit ettiğini savunan Blinken, ABD ile Filipinler'in 1951 tarihli Karşılıklı Savunma Anlaşması uyarınca Filipinler silahlı kuvvetlerinin kamuya ait deniz, hava ve sahil güvenlik araçlarının silahlı saldırıya uğraması durumda ABD'nin devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Blinken, "ABD'nin Filipinleri savunma taahhüdü kaya gibi sağlam." ifadesini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.