Çin, ABD'nin provokatif hamlelerine sert tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin provokatif hamlelerine sert tepki gösterdi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye ait bir askeri geminin Çin'in karasularına izinsiz girmesine tepki göstererek, ABD'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne müracaat etmesinin hegemonyacı doğasını yansıttığını söyledi. Çin, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı önlemler alacağını belirtti.

18.05.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye ait bir askeri geminin kısa süre önce gerçekleştirdiği "provokatif hamlelere" sert tepki göstererek ABD tarafının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) müracaat etmesinin hegemonyacı doğasını yansıttığını söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, ABD güdümlü füze destroyeri USS Halsey'in Taiwan Boğazı'ndan geçerek Çin'in karasularına izinsiz girmesi ile ilgili gazetecilerden gelen bir soruya yanıt verirken yaptı.

Zhang, "ABD'ye ait askeri gemi, Taiwan Boğazı'ndan geçerek, Çin'in Xisha Qundao bölgesinin karasuları ve iç sularına izinsiz girdi ve kamuoyunda bunun reklamını yaptı. Bu eylemi sert bir şekilde kınıyor ve ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Xisha Qundao, Çin'in öz toprağıdır. Çin hükümeti, Xisha Qundao'nun karasularının ana hatlarını daha 1996 yılında açıklamıştır. Yapılan şey uluslararası hukuk ve uygulamalarına uygundur" dedi.

Zhang, "ABD tarafı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Taraf Devlet olmamasına karşın sık sık sözleşmeye müracaat ederek sorun çıkarmış ve hatta Xisha Qundao'nun karasuları ve iç sularına izinsiz girmek için askeri gemiler göndermiştir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu tür provokatif hamleler, Çin'in egemenliğini ihlal etmekte, ulusal güvenliğimizi tehdit etmekte ve bölgesel barış ile istikrarı baltalamaktadır. Bunlar tipik hegemonik davranışlardır" diye konuştu.

Sözcü, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, yüksek alarm durumunu sürdürecek, her türlü ihlal ve provokasyona karşı kararlı karşı önlemler alacak ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü sebatla koruyacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Sözcü, Savunma, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin provokatif hamlelerine sert tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin provokatif hamlelerine sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement