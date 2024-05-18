Çin, ABD'nin provokatif hamlelerine sert tepki gösterdi

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BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye ait bir askeri geminin kısa süre önce gerçekleştirdiği "provokatif hamlelere" sert tepki göstererek ABD tarafının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) müracaat etmesinin hegemonyacı doğasını yansıttığını söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Cuma günkü basın toplantısında, ABD güdümlü füze destroyeri USS Halsey'in Taiwan Boğazı'ndan geçerek Çin'in karasularına izinsiz girmesi ile ilgili gazetecilerden gelen bir soruya yanıt verirken yaptı.

Zhang, "ABD'ye ait askeri gemi, Taiwan Boğazı'ndan geçerek, Çin'in Xisha Qundao bölgesinin karasuları ve iç sularına izinsiz girdi ve kamuoyunda bunun reklamını yaptı. Bu eylemi sert bir şekilde kınıyor ve ABD tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Xisha Qundao, Çin'in öz toprağıdır. Çin hükümeti, Xisha Qundao'nun karasularının ana hatlarını daha 1996 yılında açıklamıştır. Yapılan şey uluslararası hukuk ve uygulamalarına uygundur" dedi.

Zhang, "ABD tarafı, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Taraf Devlet olmamasına karşın sık sık sözleşmeye müracaat ederek sorun çıkarmış ve hatta Xisha Qundao'nun karasuları ve iç sularına izinsiz girmek için askeri gemiler göndermiştir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu tür provokatif hamleler, Çin'in egemenliğini ihlal etmekte, ulusal güvenliğimizi tehdit etmekte ve bölgesel barış ile istikrarı baltalamaktadır. Bunlar tipik hegemonik davranışlardır" diye konuştu.

Sözcü, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, yüksek alarm durumunu sürdürecek, her türlü ihlal ve provokasyona karşı kararlı karşı önlemler alacak ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü sebatla koruyacaktır" dedi.