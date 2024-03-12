Çin, ABD'nin Tayvan'a savunma desteği talebine tepki gösterdi

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Çin, ABD'de Başkan Joe Biden hükümetinin 2025 bütçe teklifinde Tayvan'ın savunmasına desteğe yönelik ödenek talebinde bulunmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satışına karşı olduklarını vurguladı.

Washington yönetimini "tek Çin" ilkesine bağlı kalmaya ve Çin'in iç işlerine karışmaya son vermeye çağıran Sözcü Vang, "Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken adımları atacaktır." dedi.

Vang, Washington'ın Çin ile ilgili yanlış algısını sürdürdüğünü belirterek ilişkileri menfi rekabet kavramıyla tanımlamanın, sıfır toplamlı oyun mantığıyla diğeri ekarte etmeye çalışmanın, iki ülkeyi çatışma ve cepheleşmeye götürmekten başka işe yaramayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçen hafta Çin Ulusal Halk Kongresi'nde düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sözlerini tekrar eden Sözcü Vang, "ABD, Çin'i bastırma takıntısını sürdürürse sonunda kendine zarar verecektir." ifadesini kullandı.

Bütçe teklifinde ilk kez Tayvan için özel ödenek talep ediliyor

ABD hükümeti, 2025 yılı bütçe teklifinde ilk kez Tayvan'ın öz savunmasını desteklemek üzere 100 milyon dolar özel ödenek talebinde bulunmuştu.

Savunma Bakanlığı da ABD Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi kapsamında bölgedeki saldırganlığa karşı Tayvan'ın silah stokunun yenilenebilmesi için 500 milyon dolar bütçe ödeneği talep edilmişti.

Biden yönetimi, ayrıca, Ada'nın savunmasına destek olmak üzere gerektiğinde ABD'nin ulusal cephaneliğinden silah ve mühimmat aktarılabilmesi için Kongre'den yetki talep ediyor.

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.