Çin, ABD'nin Yeni Tarife Artışlarına Karşı Önlem Alacak - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Yeni Tarife Artışlarına Karşı Önlem Alacak

Çin, ABD'nin ek gümrük tarifelerine karşı tedbir alacağını ve karşılıklılık çağrısında bulundu.

03.04.2025 12:46
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Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine karşı tedbirler alacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı tarife artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarife ve ticaret savaşının kazananının olmayacağını ifade eden Sözcü Guo, Çin'in meşru çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağını belirtti.

Guo, ABD'nin "karşılıklılık" bahanesiyle Çin'den ve diğer ülkelerden ithalata ek tarifeler getirerek Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini savundu.

Çinli Sözcü, ABD'ye yanlışını düzeltmesini ve Çin dahil diğer ülkelerle ticaret anlaşmazlıklarını eşit, saygılı ve karşılıklı faydaya dayalı diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığının Trump'ın tarife açıklaması sonrası yayımladığı açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı belirtilerek, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak." ifadelerine yer verilmişti.

ABD, Çin'e yüzde 34 gümrük tarifesi uygulayacak

ABD Başkanı Trump, ülkesinin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifeleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarife ve yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Donald Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışlarına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Yeni Tarife Artışlarına Karşı Önlem Alacak - Son Dakika

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