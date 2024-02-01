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Çin-ABD Öğrenci Değişimi 45. Yıl Kutlamaları Washington'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin-ABD Öğrenci Değişimi 45. Yıl Kutlamaları Washington'da Gerçekleştirildi

Çin-ABD Öğrenci Değişimi 45. Yıl Kutlamaları Washington\'da Gerçekleştirildi

ABD'nin başkenti Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nde Çin-ABD öğrenci değişiminin 45. yıldönümünün kutlandığı ve Çinli ve Amerikalı gençler için Bahar Bayramı Galası'nın gerçekleştirildiği bir etkinlikte konuklarla birlikte mantı yapan Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng (ortada), 28 Ocak 2024.

01.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:39
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WASHİNGTON, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nde Çin-ABD öğrenci değişiminin 45. yıldönümünün kutlandığı ve Çinli ve Amerikalı gençler için Bahar Bayramı Galası'nın gerçekleştirildiği bir etkinlikte konuklarla birlikte mantı yapan Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng (ortada), 28 Ocak 2024. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin-ABD Öğrenci Değişimi 45. Yıl Kutlamaları Washington'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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