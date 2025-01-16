Çin, ABD Şirketlerini Güvenilir Olmayanlar Listesine Aldı

Güncel

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Taiwan bölgesine silah sattığı gerekçesiyle dört ABD şirketinin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlığın çarşamba günü yaptığı açıklamada kararın yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir olmayan kuruluşlar listesi çalışma mekanizması tarafından alındığı ve mekanizmanın, bu şirketlere yönelik bir dizi kısıtlayıcı tedbir de açıkladığı ifade edildi.

Söz konusu dört şirketin Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace ve Summit Technologies Inc. olduğu ve bu şirketlerin Çin ile ilgili ithalat veya ihracat faaliyetlerine katılmaktan men edileceği ve Çin'e yeni yatırımlar yapmalarının engelleneceği belirtildi.

Ayrıca listeye eklenen şirketlerin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklanacak, mevcut çalışma izinleri ve ikamet statüleri iptal edilecek ve bu yönde yaptıkları başvurular onaylanmayacak.