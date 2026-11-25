BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin-ABD Ticaret Kurulu bünyesindeki tarım çalışma grubunun ilk toplantısı Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre pazartesi ve salı günleri düzenlenen toplantıda taraflar, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat çerçevesinde tarım ürünlerine yönelik düzenlemeler, pazar erişimi ve tarım ticareti gibi konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, her iki tarafın da Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere çalışma grubu aracılığıyla iletişimi güçlendirmeyi sürdüreceği ve tarım sektöründeki karşılıklı hassasiyetlerin giderilmesi için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.