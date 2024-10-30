Çin, ABD Yatırım Kısıtlamalarını Reddetti

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'i hedef alan yatırım kısıtlamalarına yönelik son kararını esefle karşıladıklarını ve reddettiklerini söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı Salı günkü olağan basın toplantısında Biden yönetiminin ABD'li kişi ve şirketlerin Çin'deki yarı iletken, kuantum hesaplama ve yapay zeka gibi ileri teknoloji sektör yatırımlarına yönelik kısıtlamaları kesinleştirdiği yönündeki haberler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

ABD'nin Çin'e yatırımları engelleme amaçlı nihai kararını esefle karşılayıp reddettiklerini kaydeden Lin, "Çin, ABD'ye protestolarını iletmiştir ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.