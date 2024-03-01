Çin, ABD'ye 2. Dünya Savaşı'ndan kalan askeri personelin naaş kalıntılarının aranmasında yardım ediyor

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalan ABD'li askeri personelin naaş kalıntılarının aranmasında ABD'ye yardımda bulunduklarını açıkladı.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Zhang, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Savaş Esirleri/Görev Sırasında Kaybolanların Belirlenmesi Kurumu'nun, Çin Dışişleri Bakanlığı ve askeri departmanlarıyla koordinasyon içinde Çin'in Guangxi ve Hunan eyaletlerinde saha taramaları yürütmek üzere bir ekip gönderdiğini söyledi.

Zhang, söz konusu saha taramalarının, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana kayıp ABD'li askeri personelin aranmasına yönelik iki ülke arasında başlatılan ilk ortak girişim olduğunu belirtti.

Sözcü, son yıllarda Çin tarafının, Çin'deki kayıp ABD'li askeri personelin naaş kalıntılarının bulunması kapsamında ABD ordusuyla koordinasyon yürüttüğünü kaydetti.