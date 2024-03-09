Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri taciz etmekten vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri taciz etmekten vazgeçmeye çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle ülkedeki Çinli öğrencileri taciz ettiğini ve sınır dışı ettiğini belirterek, ABD'yi bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı. Mao, yaşanan olayların normal kolluk kuvvetlerinin görev kapsamını aştığını ve Çin-ABD arasındaki sınır ötesi seyahatleri sekteye uğrattığını vurguladı.

09.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:19
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BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den ulusal güvenlik bahanesiyle ülkedeki Çinli öğrencileri taciz etmekten vazgeçmesini istedi.

Mao, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin bir süredir siyasi amaçlarla Çinli öğrencileri sık sık taciz ettiğini, sorguladığını ve haksız yere sınır dışı ettiğini belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'ye giriş yapan Çinli bir öğrenci, sorgulanmak üzere bir odaya götürüldü ve ABD sınır kontrol personeli tarafından 20 saatten fazla gözaltında tutuldu. Çok sayıda kolluk kuvveti personelinin öğrenciyi 12 saat boyunca sırayla sorguladığı belirtilen haberde, öğrencinin vizesinin iptal edildiği ve ABD'ye girişi yasaklanarak Çin'e geri gönderildiği bildirildi.

Mao, son zamanlarda yaşanan bu tip olayların, ABD'nin eylemlerinin, güçlü ideolojik önyargılara sahip normal kolluk kuvvetlerinin görev kapsamını çok aştığını birçok kez gösterdiğini söyledi.

Sözcü, ABD'nin bu tutumunun, ilgili kişilerin meşru ve yasal hak ve menfaatlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin ve ABD arasındaki normal sınır ötesi seyahatleri sekteye uğrattığını ve iki ülke liderinin Çin-ABD kültürel ve halklar arası etkileşimin artırılması ve kolaylaştırılması konusunda vardıkları ortak mutabakatlara aykırı olduğunu vurguladı.

Mao, "Çin bunu şiddetle kınayıp kesin şekilde karşı çıkarken, konuya ilişkin diplomatik girişimde bulundu" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Çinli öğrencileri taciz etmekten vazgeçmeye çağırıyor - Son Dakika

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