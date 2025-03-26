Çin, ABD'yi Kötü Niyetli Siber Faaliyetlere Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'yi Kötü Niyetli Siber Faaliyetlere Son Vermeye Çağırdı

Çin, ABD'nin küresel tedarik zincirini kullanarak gerçekleştirdiği siber saldırılara son vermesini istedi.

26.03.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi özellikle küresel tedarik zincirini kullanarak gerçekleştirdikleri kötü niyetli siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı.

Guo salı günkü basın toplantısında Çin Siber Güvenlik Endüstrisi İttifakı'nın salı günü yayımladığı "ABD İstihbarat Kurumlarının Gerçekleştirdiği Mobil Siber Saldırılar" başlıklı rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Raporda ABD'nin küresel mobil akıllı terminaller, tedarik zinciri ve operatörlere yönelik kötü niyetli siber saldırılar ve gizli dinleme faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Guo, rapora göre ABD hükümetinin telekomünikasyon teknolojisindeki ve sanayi ve tedarik zincirlerinin ilk aşamalarındaki tekelini kullanarak tüm dünyadaki cep telefonlarını ve hatta tüm mobil sektör ekosistemini hedef alan büyük ölçekli ve uzun soluklu kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğünü ve bu faaliyetlerin yaygın olduğunu ifade etti.

Guo, raporun ABD'nin tedarik zinciri ve mobil operatörler aracılığıyla siber saldırılarda bulunan başlıca ülke olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Uzun yıllardır ABD'nin, tedarik zincirinin güvenliği konusunda başkalarını suçladığını, çifte standart uyguladığını ve 5G tedarik zincirindeki sözde güvenlik sorunlarını köpürtmek için her türlü aracı kullandığını kaydeden Guo, ABD'nin önde gelen ABD'li internet şirketleri ve donanım sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak siber saldırılarda kullanmak üzere tüm dünyadaki telekomünikasyon ekipman ve ürünlerine gizli kapılar yerleştirdiğini vurguladı.

"Bu raporun, uluslararası toplumun, bu alanda ABD'nin neler yaptığını daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyoruz" diyen Guo, ABD'nin sorumlu bir tutum takınarak dünyaya bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Kötü Niyetli Siber Faaliyetlere Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Kötü Niyetli Siber Faaliyetlere Son Vermeye Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement