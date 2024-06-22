Çin, ABD'yi Taiwan'ı silahlandırmaya son vermeye çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Taiwan'ı silahlandırmaya son vermeye çağırdı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'yi Taiwan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdünü yerine getirmeye ve Taiwan'ı silahlandırmaya yönelik her türlü girişime son vermeye çağırdı. Çin, ABD'nin yaklaşık 360 milyon dolarlık silah satışını onaylamasına karşı olduğunu ve konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı komploları çökertmek için muharebe hazırlığını güçlendireceğini açıkladı.

22.06.2024 12:19
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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'yi "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmeye ve Taiwan'ı silahlandırmaya yönelik her türlü girişime son vermeye çağırdı.

Wu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kısa süre önce Taiwan'a yaklaşık 360 milyon ABD doları tutarında silah satışını onaylamasına cevaben söz konusu ifadeleri kullandı.

Sözcü, "Bu tür silah satışlarına kesinlikle karşıyız ve ABD tarafına konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Wu, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi'nin zor kullanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına girmesinin ve ABD'nin silah satışı yoluyla ayrılıkçılığa ısrarla yardım etmesinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrara karşı en büyük tehdidi oluşturduğunu kaydetti.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü ayrılıkçı komployu çökertmek üzere geniş kapsamlı muharebe hazırlığını güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Savunma, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Taiwan'ı silahlandırmaya son vermeye çağırdı - Son Dakika

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