Çin, ABD'yi Xinjiang konusunda dezenformasyon üretmekle suçladı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Xinjiang konusunda dezenformasyon üretmekle suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Xinjiang konusunda dezenformasyon üretip yaymasını güçlü şekilde reddedip kınadıklarını kaydederek, ABD'yi Çinli şirketlere yönelik yasadışı ve tek taraflı yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

12.06.2024 17:58
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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Xinjiang konusunda dezenformasyon üretip yaymasını güçlü şekilde reddedip kınadıklarını kaydederek, ABD'yi Çinli şirketlere yönelik yasadışı ve tek taraflı yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı bir tebligata yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı. Washington söz konusu tebligatta üç Çinli şirketi sözde "zorla çalıştırma" iddiasıyla ithalat yapılması yasaklanan şirketler listesine eklemişti.

Sözcü, Xinjiang bölgesinin kalkınmasındaki kayda değer başarıların aşikar olduğunu ve merkezi hükümet politikalarının halkta büyük karşılık bulduğunu kaydetti.

"Çok sayıda veri ve gerçek sunarak, mesnetsiz 'zorla çalıştırma' ve 'soykırım' söylemlerine defalarca kez karşı çıktık" diyen Lin, söz konusu söylemlerin Xinjiang bölgesinin düzenini bozmak, Çin'i karalamak ve Çin'in kalkınmasını engellemek amacıyla Çin karşıtı bir avuç kişi tarafından uydurulduğunu sözlerine ekledi.

Lin, ABD'nin Xinjiang ile ilgili haksız yasalar uygulama ve yalanlara dayanarak Çinli şirketleri yaptırım listelerine ekleme konusundaki ısrarının, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini, piyasanın normal işleyişini bozduğunu ve uluslararası ticaret kuralları ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını büyük oranda ihlal ettiğini vurguladı.

Bu hamlenin aslında Xinjiang bölgesinde "zoraki işsizlik" yaratmayı amaçladığını kaydeden Lin, Xinjiang halkının hayatı idame ettirme, istihdam ve kalkınma haklarını ihlal etmek için insan haklarının bahane edildiğini ve Çin'i kontrol altına almaya yönelik art niyetin ise gün gibi açık olduğunu ifade etti.

ABD'nin ırk ayrımcılığı, silahlı şiddet ve uyuşturucu kullanımı gibi çok çeşitli iç sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Lin, şayet insan haklarını gerçekten önemsiyorsa ABD'nin diğer ülkelerin işlerine karışmak ve yaptırımları istismar etmek yerine kendi kronik sorunlarını çözecek önlemler alması gerektiğini söyledi.

Sözcü, "ABD tarafını Çin'i karalamayı derhal bırakmaya, Çinli şirketlere yönelik yasadışı tek taraflı yaptırımları kaldırmaya ve insan hakları kisvesi altında Çin'in iç işlerine karışmaktan ve Çin'in çıkarlarını baltalamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

Lin, Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını güçlü şekilde korumak üzere kararlı önlemler almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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