Çin, Afganistan'daki sel mağdurlarına yardım için çadır hibesi sağladı - Son Dakika
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Çin, Afganistan'daki sel mağdurlarına yardım için çadır hibesi sağladı

Çin, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yaşanan sel felaketi sonrası sıkıntı çeken ailelere yardım etmek amacıyla çadır hibesi sağladı. Geçen yılki deprem yardımlarının devamı niteliğinde olan bu insani yardım desteği, doğal afet sonrası geçici barınak ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

07.05.2024 17:38
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HERAT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde Çin'in gönderdiği bir çadırı kuran insanlar, 4 Mayıs 2024.

Geçen yılki deprem yardımlarını anımsatan insani yardım desteğinin bir devamı olarak Çin tarafından hibe edilen çadırlar, doğal afet sonrası sıkıntı çekenlere geçici barınak sunmak üzere birkaç gün önce Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sel mağduru ailelere dağıtıldı. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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