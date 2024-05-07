Çin, Afganistan'daki sel mağdurlarına yardım için çadır hibesi sağladı

Güncel

HERAT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde Çin'in gönderdiği bir çadırı kuran insanlar, 4 Mayıs 2024.

Geçen yılki deprem yardımlarını anımsatan insani yardım desteğinin bir devamı olarak Çin tarafından hibe edilen çadırlar, doğal afet sonrası sıkıntı çekenlere geçici barınak sunmak üzere birkaç gün önce Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sel mağduru ailelere dağıtıldı. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)